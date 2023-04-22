В Перми задержали преступника, обокравшего кафе в центре города

Камеры видеонаблюдения запечатлели налетчика. Фото: личная страница ВК администратора кафе.

25 марта в Перми обокрали кафе коми-пермяцкой кухни «Чоскыт керку» на улице Пермской, 67. Добычей преступника стала крупная сумма.

- В кабинете, где стоит сейф с деньгами, находился шеф-повар, - рассказал «Комсомолке» директор «Чоскыт керку». – Вечером в кафе стало многолюдно, и его позвали на кухню - помогать поварам. Он ушел, но ключ забыл достать из сейфа.

Тем временем через служебный вход в кафе вошел мужчина в бейсболке и темной куртке, вооруженный ножом. Он прошел в кабинет, открыл сейф, достал деньги и никем не замеченный выскользнул на улицу. Пропажу обнаружил один из официантов, который пришел к сейфу, чтобы разменять деньги.

Полицейским удалось задержать преступника. Как сообщает портал «Вкурсе», вор оказался наркозависимым, и на его счету около 20 подобных преступных эпизодов. Сейчас задержанный находится в СИЗО.

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