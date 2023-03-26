Вооруженный мужчина вынес из кафе в центре Перми крупную сумму денег

Камеры видеонаблюдения запечатлели налетчика. Фото: личная страница ВК администратора кафе.

- Это просто удача, что вооруженному налетчику никто не встретился на пути, - рассказала «КП» директор кафе «Чоскыт керку» Елена Анатольевна. – Хотя в момент кражи там находились бармен, официанты, повара, мойщицы, пекарь, но никто из сотрудников, когда вооруженный ножом неизвестный выходил через служебный вход, ему не встретился.

Дерзкий налет был совершен вечером, 25 марта, на кафе коми-пермяцкой кухни на Пермской, 67. Добычей преступника стала крупная сумма.

- В кабинете, где стоит сейф с деньгами, находился шеф-повар, - продолжает директор «Чоскыт керку». – Вечером в кафе стало многолюдно, и его позвали на кухню - помогать поварам. Он ушел, но ключ забыл достать из сейфа.

Что было потом – пришлось выяснять, просматривая камеры видеонаблюдения. Примерно с 20.28 в обзоре уличной камеры появился мужчина в бейсболке и темной куртке. Разговаривая по телефону, он зашел в кафе через служебный вход, через него обычно заходят повара и завозят товар. Дверь была открыта. Через минуту он вышел, а потом зашел еще раз.

Далее на внутренних камерах оказалось записано, как неизвестный зашел в кабинет, проверил чужой рюкзак, лежащий на диване, и направился к сейфу. Потом налетчик с крупной суммой денег спрятался за стеллаж и поджидал момента, чтобы незамеченным выскользнуть на улицу. Судя по всему, мужчина был готов на многое, чтобы его не задержали: на камеру попало, как перед тем, как выйти из кабинета, он достал обыкновенный кухонный нож.

Пропажу денег обнаружил один из официантов, который пришел к сейфу, чтобы разменять деньги. Файл с кнопкой, в котором находилась выручка, был пустым.

Руководство кафе вызвало на место происшествия полицию и написало заявление, мужчину сейчас ищут.

- Просим внимательно посмотреть на фото, возможно этот человек живет рядом с вами. Будьте осторожны. За репост и помощь в опознании заранее говорим спасибо, - написала в соцсетях администратор кафе «Чоскыт керку».

Случившееся прокомментировали в полиции.

- 25 марта в вечернее время в одно из кафе Ленинского района Перми зашел неизвестный, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Мужчина тайно похитил в подсобном помещении денежные средства и скрылся. В настоящий момент сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника и его задержание. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ (Кража).

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