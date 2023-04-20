Синоптики говорят о пришедшем долгожданном тепле на север Прикамья

Север Пермского края Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае 20 апреля впервые за долгое время тепло пришло в северные районы. В ГИС центре ПГНИУ нам сообщили, что максимальная температура воздуха в Чердыни составила +13,1 градусов, Гайнах впервые с 9 апреля была превышена отметка +10 градусов и составила +14,7 градусов.

В Перми день 20 апреля стал самым теплым за последние две недели – воздух прогрелся до +14,6 градусов.

Увы, обильному таянию снега в северных районах Прикамья по-прежнему препятствуют морозные ночи и исключительная сухость воздуха. Эти факторы способствуют высыханию поверхности, росту пожароопасности в тех местах, где снег уже давно растаял.

В МЧС Пермского края говорят, что ранний сход снежного покрова на большей части территории Пермского края и дефицит осадков в апреле многократно увеличили риски возникновения ландшафтных пожаров.

В предстоящие пятницу и субботу пройдут на территории региона пройдут слабые дожди. Как говорят синоптики, они не принесут существенного увлажнения почвы. Приток воды в Камское водохранилище в последние дни расти не будет. Наоборот, будет наблюдаться его снижение, что для второй половины апреля весьма необычно.

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