Максимальный приток воды к створу Камской ГЭС в Перми планируется с 25 апреля

Камская ГЭС Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пропуск половодья Камской ГЭС в Перми ведется в штатном режиме. В соответствии с указаниями федерального агентства Росводресурсы, для КамГЭС на период с 1 по 10 апреля 2023 года был установлен режим сбросных расходов на уровне 2000-3500 куб. метров в секунду с последующим наполнением Камского водохранилища.

Отметка полного наполнения водохранилища составляет 108,5 м. По состоянию на 20 апреля она находится на уровне 101,75 метров.

Как сообщается в соцсетях Камской ГЭС, прогнозу Гидрометцентра объем половодья в 2023 году может составить около 29,0 куб. км. Для сравнения, в прошлом году он равнялся 35,2 куб. км. Максимальный приток этой весной в Камское водохранилище прогнозируется на уровне 9 200 куб. метров, что также ниже показателей прошлого года.

Согласно средним многолетним срокам, формирование максимального притока весеннего половодья к створу Камской ГЭС происходит во второй пятидневке мая. В 2023 году он ожидается в период с 25 апреля по 5 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Пермском крае с 28 апреля откроется судоходная навигация 2023

Рассказываем, когда намечены открытие навигации в 2023 году и отправление в рейс первого теплохода из Перми (Подробнее…)

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru