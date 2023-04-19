Отставку депутата Сергея Захарова поддержал комитет Пермской гордумы

Фото: rop59.ru
В Пермской городской думе 18 апреля единогласно поддержали сложение полномочий депутата Сергея Захарова. Окончательное решение об этом будет принято на пленарном заседании, которое состоится в конце апреля.
Ранее Сергей Захаров объявил о досрочном сложении полномочий в своих соцсетях. Еще в ноябре прошлого года он переехал в Германию. В том же месяце его исключили из фракции «Единой России».
Напомним, что в Пермскую гордуму Сергей Захаров был избран в 2016 году, а затем в 2021 году — по одномандатному округу №5. Это Индустриальный район.
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