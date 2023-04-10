Депутат Пермской гордумы Сергей Захаров решил досрочно сложить полномочия

Фото: rop59.ru

Депутат Пермской городской думы Сергей Захаров написал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом он сообщил в своих соцсетях. Информацию также подтвердили в Думе, передает Business Class.

Сергей Захаров объяснил свое решение несогласием с сегодняшней политикой государства. С должности депутата он будет уволен с 13 апреля.

В ноябре прошлого года Сергей Захаров переехал на постоянное место жительства в Германию. В том же месяце его исключили из фракции «Единой России».

Напомним, что в Пермскую гордуму Сергей Захаров был избран в 2016 году, а затем в 2021 году — по одномандатному округу №5. Это Индустриальный район.

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