В районе Перми I может появиться многоуровневая парковка

Фото: администрация Перми

В Перми рассматривают возможность обустройства многоуровневой парковки на участке в районе Перми I рядом с кафе «Чайка Zaza» по улице Монастырской, 2. Проект курируют региональные власти, рассказывает Business Class.

Многоуровневая парковка может стать продолжением реконструкции набережной. Также сейчас на этой же территории ведется капитальный ремонт «Площади Трех столетий», который намерены завершить в июне этого года. После ее обновления на существующей парковке сократится количество мест.

Напомним, что «Площадь Трех столетий» должна будет стилистически связать набережную Камы и пространство «Завода Шпагина». Там заменят освещение, уложат проезжую часть и тротуары, поставят скамейки и проведут озеленение.

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