Пермская синематека может переехать в закрытый кинотеатр «Кристалл»

Фото: Яндекс Карты.

- Пермская синематека может переехать в помещение закрытого кинотеатра «Кристалл», - сообщает издание «Новый компаньон». - Планируется сложная схема передачи помещения, в которой будет участвовать заинтересованный бизнес.

А участок киноцентра «Премьер» на ул. Пионерской, 17, где сейчас находится Пермская синематека, рассматривается под жилую застройку.

Напомним, в конце февраля сразу два пермских кинотеатра - «Кристалл» и «Синема Парк Колизей» - объявили о своем закрытии. Первоначально площади планировали продать или сдать в аренду.

Как один из вариантов, здание кинотеатра «Кристалл» в центре Перми рассматривался в качестве места для краевого Дворца молодежи. Но планы были скорректированы.

Планируется, что 24 апреля на системном часе у губернатора директор Пермской синематеки Ирина Ясырева расскажет о плане переезда в новое здание.

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