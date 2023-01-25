В Перми кинотеатр «Кристалл» может стать площадкой для Дома молодежи

Фото: Яндекс Карты

В пермском кинотеатре «Кристалл» планируют разместить Дом молодежи. Об этом на заседании гордумы 24 января сообщил замглавы Перми по социальным вопросам Алексей Грибанов.

Уточняется, что открытие Дома молодежи в «Кристалле» на Комсомольском проспекте, 53 — пока только один из рассматриваемых вариантов. С 2021 года обсуждается вопрос создания Дома молодежи. В нем могут появиться коворкинг, студия молодежного телевидения, зал для игр КВН и других мероприятий.

Отметим, что изначально Дом молодежи хотели открыть в здании бывшего клуба ВКИУ, но потом решили, что оно для этого не подходит.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65