Летом «Аэрофлот» будет ежедневно летать из Перми в Сочи

Фото: Олег УКЛАДОВ

В летние месяцы «Аэрофлот» увеличит частоту рейсов по маршруту Пермь — Сочи. Информация об этом размещена на сайте авиакомпании.

С 1 июня перелеты станут ежедневными. В первый день лета минимальная стоимость полета в одну сторону составляет 14 645 рублей. Билеты уже появились в продаже.

В прошлом году «Аэрофлот» тоже летал из Перми в Сочи каждый день.

Ранее мы рассказывали, что авиакомпания «Победа» запускает прямые рейсы из Перми в Анталью. Самолеты будут летать три раза в неделю.

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