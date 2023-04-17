С июня авиакомпания «Победа» запускает прямые рейсы из Перми в Анталью

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С начала лета авиакомпания «Победа» запускает прямые регулярные рейсы из Перми в Анталью. Информация об этом появилась на официальном сайте аэропорта Большое Савино.

Согласно расписанию, полеты из Перми на турецкий курорт стартуют с 1 июня. Перевозчик планирует летать по данному направлению три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути составит 5 часов 20 минут. Пассажиров будут перевозить воздушные судна Boeing-737. Полетная программа рассчитана по 28 октября этого года.

По данным сайта авиакомпании «Победа», стоимость билета на первые дни полетной программы в одну сторону начинаются от 30 тысяч рублей.

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