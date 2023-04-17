Двое пострадавших в аварии на трассе Оса — Чернушка остаются в больнице

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно о состоянии пострадавших в жутком ДТП, которое произошло 15 апреля на трассе Оса — Чернушка.

На 91 километре автодороги столкнулись Chevrolet Lacetti и Volkswagen Touareg. Водитель и пассажирка Chevrolet погибли на месте, а водитель и пассажирка Volkswagen — попали в больницу.

«Девушка в удовлетворительном состоянии, молодой человек находится в состоянии средней степени тяжести», — рассказали «КП-Пермь» в региональном Минздраве.

Напомним, что Chevrolet выехал на встречную полосу, выполняя обгон на подъеме, и не завершил маневр даже после выезда на участок со сплошной линией разметки. В результате произошло столкновение. Обе легковушки вылетели в кювет. Машины полностью выгорели.

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