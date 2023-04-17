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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 6:17

Прокуратура начала проверку по факту жуткого ДТП на трассе Оса — Чернушка

Два человека погибли
Лела Минадзе
Фото: chp_59_perm

Фото: chp_59_perm

В Пермском крае прокуратура организовала проверку причин и условий смертельного ДТП, произошедшего 15 апреля на трассе Оса — Чернушка.

На 91 километре автодороги около 18 часов столкнулись Chevrolet Lacetti и Volkswagen Touareg. Появилось видео аварии. На нем видно, как Chevrolet выехал на встречную полосу, выполняя обгон на подъеме. Легковушка не завершила маневр даже после выезда на участок со сплошной линией разметки.

В результате Chevrolet столкнулся с Volkswagen. Обе машины выбросило в кювет. Погибли водитель и пассажирка Chevrolet. Также водитель и пассажирка Volkswagen попали в больницу.

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