Прокуратура начала проверку по факту жуткого ДТП на трассе Оса — Чернушка

Фото: chp_59_perm

В Пермском крае прокуратура организовала проверку причин и условий смертельного ДТП, произошедшего 15 апреля на трассе Оса — Чернушка.

На 91 километре автодороги около 18 часов столкнулись Chevrolet Lacetti и Volkswagen Touareg. Появилось видео аварии. На нем видно, как Chevrolet выехал на встречную полосу, выполняя обгон на подъеме. Легковушка не завершила маневр даже после выезда на участок со сплошной линией разметки.

В результате Chevrolet столкнулся с Volkswagen. Обе машины выбросило в кювет. Погибли водитель и пассажирка Chevrolet. Также водитель и пассажирка Volkswagen попали в больницу.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65