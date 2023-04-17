В Перми погасят долги экс-владельца трагично известного отеля «Карамель»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшему владельцу мини-отеля «Карамель» Сергею Щербакову погасят долги. Сделает это бизнесмен Николай Юрин. Соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд Пермского края 3 апреля.

В картотеке суда размещено определение, в котором указано, что заявление Николая Юрина принято к производству. Рассмотрение ходатайства назначено на 19 апреля.

Напомним, что в октябре прошлого года экс-владельца «Карамели» признали банкротом. Летом он подал иск о самобанкротстве. На тот момент сумма исковых требований превышала 6 млн рублей.

Трагедия в мини-отеле «Карамель» произошла в ночь на 20 января 2020 года. Он располагался в цоколе пятиэтажки. Кипяток залил его, в результате чего погибли пять человек, и пострадали еще шестеро.

Владельца отеля приговорили к пяти годам колонии общего режима и обязали выплатить 15 млн рублей родственникам пострадавших. В прошлом году суд удовлетворил его заявление об условно-досрочном освобождении.

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