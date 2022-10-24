В Перми суд признал банкротом экс-владельца трагично известного отеля «Карамель»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Арбитражный суд Пермского края признал банкротом бывшего владельца мини-отеля «Карамель» Сергея Щербакова. Об этом сообщает Business Class.

Этим летом Сергей Щербаков подал иск о самобанкротстве. Тогда сумма исковых требований превышала 6 млн рублей.

Напомним, что трагедия в мини-отеле «Карамель» по улице Советской Армии, 21 произошла в ночь на 20 января 2020 года. Кипяток залил цоколь пятиэтажки, где располагался отель, в результате чего погибли пять человек, и пострадали еще шестеро.

Владельца отеля приговорили к пяти годам колонии общего режима за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и обязал выплатить 15 млн рублей родственникам пострадавших. В этом году суд удовлетворил его заявление об условно-досрочном освобождении.

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