Появилось видео ДТП в Пермском крае, где погибли два человека

Все что осталось от автомобилей после ДТП. Фото: t.me/chp_59_perm

В социальной сети появилось видео момента ДТП на трассе Оса-Чернушка. Видео снято регистратором автомобиля, который ехал за «Шевроле». Видно, как водитель идет на обгон нескольких автомобилей на подъеме, но затем разметка на дороге запрещает обгон, автомобиль продолжает его совершать. Очевидно, что видимости встречного автомобиля нет, на встречной полосе появляется «Туарег». Мощнейший удар и обе машины выбрасывает в кювет.

Напомним, ДТП произошло 15 апреля на 91 километре дороги Оса-Чернушка около 18 часов. В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали, что по предварительной информации, водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» 1979 года рождения, выехал на встречную полосу и врезался в «Фольксваген Туарег».

После удара машины оказались в кювете и загорелись. Водитель и пассажирка «Шевроле» 1994 года рождения, погибли на месте аварии. Водитель и пассажирка «Туарега» находятся в больнице. По факту ДТП полицейские и прокуратура региона проводят проверку, выясняют все обстоятельства.

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