Нейросеть создала человеческий образ Добрянки

Фото: Kир Sol

Графический дизайнер Кир Sol (Кирилл Соловьев) продолжает работать над проектом «Города России глазами нейросетей». Он показывает, как бы выглядели города страны, если бы были людьми.

В этот раз еще один город Пермского края был показан в образе человека — это Добрянка. Она оказалась строгой женщиной с седыми волосами, собранными в высокую прическу и заплетенными в косу. Рядом с ней стоят зажженные свечи и самовар.

Ранее мы показывали другие города Прикамья, которые получили человеческий облик. Это Кунгур, Кудымкар, Чайковский, Горнозаводск, Березники, Соликамск, Чусовой и Лысьва.

Также в проект включили Пермь. Изначально краевая столица оказалась полной суровой женщиной, что не понравилось многим жителям. Тогда образ был переделан, и город предстал красивой девушкой с книгой в руках и с медведем за плечом.

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