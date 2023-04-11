В Перми возбудили уголовное дело после гибели 13-летнего мальчика, на которого упал кирпич

Фото: соцсети/на место трагедии принесли цветы

В Кировском районе Перми 10 апреля на территории заброшенной стройки по улице Кировоградской 13-летнему мальчику на голову упал кирпич. Спасти его не удалось.

Подробности трагедии рассказали в следственном комитете. Произошла она во время тренировки. Несовершеннолетние спортсмены бегали кросс и, оставшись без присмотра тренера, зашли на строительную площадку.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина. Уже осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, проводятся необходимые судебные экспертизы.

Как сообщают в соцсетях, кирпич на голову подростку могли скинуть специально.

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