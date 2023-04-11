Диана Арбенина назвала главную причину отмены концерта 12 апреля в Перми

Фото: Скрин онлайн-концерта

Концерт певицы Дианы Арбениной и рок-группы «Ночные снайперы» должен был состояться 12 апреля в пермском спорткомплексе им. Сухарева. Об его отмене стало известно 10 апреля.

Напомним, руководство Центра спортивной подготовки Пермского края (ЦСП) приняло решение не предоставлять площадку для проведения концерта. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе краевого Министерства физической культуры и спорта.

По словам директора ЦСП Михаила Аминова, данное решение было принято «в связи с большим общественным резонансом, а также во избежание возможных провокаций». Он также отметил, что организаторы концерты оповещены.

Вечером 10 апреля в социальных Дианы Арбениной и «Ночных снайперов» состоялся онлайн-концерт в котором они исполнили самые известные песни из своего репертуара ,а также несколько новых композиций.

В прямом эфире Диана Арбенина назвала главную причину отмены концертов в нескольких городах России, включая Пермь.

«Все города в апреле, куда мы хотели приехать, - Казань, Ульяновск, Чебоксары, Пермь, Уфа и Ижевск побоялись проводить концерты. Для меня это очень странно, так как репертуар весь известен и артисты тоже известны. Мне кажется, группу очень хорошо знают те, кто ее приглашает. Бог на нашей стороне, мы все равно встретимся и все равно приедем…», - отметила Диана Арбенина.

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