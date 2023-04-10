Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми отменили концерт певицы Дианы Арбениной и рок-группы «Ночные снайперы». Руководство Центра спортивной подготовки Пермского края (ЦСП) приняло решение не предоставлять площадку для проведения концерта. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе краевого Министерства физической культуры и спорта.

По словам директора ЦСП Михаила Аминова, данное решение было принято «в связи с большим общественным резонансом, а также во избежание возможных провокаций». Он также отметил, что организаторы концерты оповещены.

Напомним, выступление музыкального коллектива должно было состояться в Перми 12 апреля. Концерт планировалось провести на территории спорткомплекса им. Сухарева.

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