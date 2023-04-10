Фото: ФК «Амкар Пермь» / ВКонтакте

Полузащитник Наиль Замалиев покидает расположение ФК «Амкар Пермь». Об этом стало известно 6 апреля, на следующий день после отставки главного тренера пермяков.

Как сообщили в пресс-службе «красно-черных», 32-летний Наиль Замалиев ушел из команды по обоюдному решению сторон.

Опорный полузащитник в рамках чемпионата Второй лиги сезона 2022-2023 провел за «Амкар» 17 матчей, в которых забил два гола и отдал две голевых передачи. Наиль Замалиев, как и бывший главный тренер команды Рустем Хузин, родился в Казани. Состав «красно-черных» игрок пополнил в июле прошлого года.

После зимней паузы «Амкар Пермь» покинули три игрока: Александр Болдырев и Наиль Замалиев – прервали действующие контракты, Кирилл Кочетов до окончания сезона был взят в аренду ФК «Торпедо» (Миасс).

Пермские футболисты под руководством нового тренерского штаба продолжают подготовку к очередному матчу чемпионата Второй лиги. «Амкар Пермь» 13 апреля будет принимать омский «Иртыш» (0+).

Одну из тренировок команды посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«У вас впереди решающие игры. Очень хотелось бы, чтобы вы добились желаемого результата – на один шаг поднялись вверх, вошли в Первую лигу. Это вам по силам, я верю в команду. Со своей стороны мы увеличили финансирование команды в этом сезоне, в предстоящее межсезонье будем менять покрытие футбольного поля на стадионе «Звезда». Желаю вам показать тот футбол, к которому привык пермский болельщик», - обратился к игрокам «Амкара» глава региона.

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