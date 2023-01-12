Игрок ФК «Амкар Пермь» Наиль Замалиев выполнил свое главное индивидуальное задание

Наиль и Алия Замалиевы. Фото: ФК «Амкар Пермь».

Во Второй лиге продолжается зимняя пауза перед началом заключительной части чемпионата. После завершения последнего календарного матча в ноябре 2022 года главный тренер ФК «Амкар Пермь» раздал своим подопечным индивидуальные задания на период зимней паузы в играх чемпионата.

«Каждый игрок получит на отпуск индивидуальное задание», - подчеркнул тогда наставник «красно-черных» Рустем Хузин.

Для 33-летнего полузащитника пермской команды Наиля Замалиева рамки выданного тренером индивидуального задания, похоже, были значительно расширены. Вместе с отработкой подкатов и отборов мяча, восстановлением физических кондиций Наиль выполнил и главное задание своей жизни – на днях он поженился! Его избранницей стала красавица Алия.

Как рассказал Наиль, со своей будущей супругой он познакомился через общих друзей еще пять лет назад.

- Ребята работали вместе с Алией в одном из банков. Столько хорошего они рассказывали о ней. Помню, увидел ее первое фото, и просто не мог оторвать глаз от телефона. После этого мы начали общаться через соцсети, - делится Наиль.

В тот период своей профессиональной карьеры Наиль Замалиев выступал за «Луч» из Владивостока. Разница во времени усложняла общение двух влюбленных сердец.

Наилю впервые увидеться и пообщаться с Алией удалось только в зимнем перерыве между играми. В свой отпуск он сразу же помчался к ней.

- В первый же день нашей встречи понял, что Алия - мой человек. После этого, как говорится, пошло-поехало. Два года назад мы прочитали «никах» (ритуал венчания). И вот сейчас, в этот же день, мы расписались, - рассказывает Наиль.

Наиль и Алия – земляки: Наиль родился в Казани, а Алия – в Заинске, что рядом с Набережными Челнами. Со студенческих лет девушка жила в Казани. Кстати, у Наиля есть брат-двойняшка. Он в браке уже 10 лет. Девичья фамилия его супруги, такая же, как и у Алии, хотя родственниками они не являются.

После нескольких лет, проведенных вместе, Наиль успел убедиться, что его избранница – настоящая хозяйка. Каждый день она удивляет его вкусной едой.

- Нереально вкусно готовит наше татарское национальное блюдо «Бэлеш». Да и вообще, у нас дома всегда очень много вкусного. Правда, в этом есть и небольшой минус: в отпуске приходится тренироваться чуть меньше, чем в сезоне - быстро набираешь лишний вес, - сокрушается глава семейства Замалиевых.

Алия за время встреч с Наилем успела стать заядлой болельщицей. Все осенние домашние матчи «красно-черных» она наблюдала с трибун стадиона в Перми, очень переживала за Наиля и всю пермскую команду.

- Меня это очень вдохновляло. Сейчас мы уже вместе ждем не дождемся выхода нашей команды в ФНЛ, - говорит Наиль Замалиев.

Наиль уверен, что это должно произойти уже в этом сезоне. А как иначе? Нельзя же расстраивать жену!

Читатели и редакция «Комсомолки», болельщики ФК «Амкар Пермь» желают Наилю и Алие Замалиевым процветания, любви, исполнения всех желаний и поставленных целей!

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