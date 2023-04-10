В Закамске сгорело полгектара леса

Фото: Минприроды Пермского края
В Закамском лесничестве 9 апреля произошел пожар. Об этом сообщили в Минприроды Пермского края.
Возгорание обнаружили в 12:43. Огонь охватил площадь 0,5 га. В тушении принимали участие 10 человек личного состава и 4 единицы техники. По предварительным данным, причиной лесного пожара стало горение сухой растительности.
Это был второй лесной пожар, зарегистрированный на территории Прикамья с начала 2023 года. Напомним, что первый произошел 4 апреля в Очерском лесничестве. Его площадь составила 0,1 га.
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