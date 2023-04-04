Первый пожар этой весной случился в Прикамье 4 апреля. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пермском крае произошел первый лесной пожар, об этом сообщает Минприроды региона. 4 апреля загорелся лес в Очерском лесничестве, на участке, свободном от аренды.

- По предварительным данным, загорелась трава на соседнем с лесом земельном участке возле деревни Осиновка Большесосновского округа, - сообщили в ведомстве.

Его площадь составила 0.1 га, пожар был локализован сотрудниками Сивинской лесопожарной станции. Привлекались 9 человек личного состава и 2 автоцистерны.

В Минприроды рассказали, что если вы обнаружили лесной пожар, сообщить об этом можно круглосуточно в Региональную диспетчерскую службу по телефонам 8 (342) 241-08-52, 234-94-44, а также по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 и в мобильном приложении «Берегите лес».

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