В центре Перми сбили велосипедиста

Фото: скриншот видео паблика ЧП ДТП Пермь/ВКонтакте

В субботу вечером, 8 апреля, на перекрестке улиц Луначарского и Компроса сбили велосипедиста. Произошедшее попало на видеорегистратор машины, которая ехала за велосипедистом. На кадрах видно, как от удара велосипед подлетел на несколько метров и рухнул на асфальт. А владельца двухколесного отбросило на тротуар.

На место приехала реанимационная бригада. Как сообщают пользователи соцсетей, велосипедист жив, но получил черепно-мозговую травму.

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