Пермячка, чей 11-летний сын погиб после ДТП, добилась реального срока для водителя

Мальчик умер через несколько часов после аварии. Фото: ГИБДД Перми/Лилия Антонюк

Пермячка Лилия Антонюк, потерявшая в ДТП своего единственного 11-летнего сына Дамира, смогла добиться реального срока для водителя.

Авария, в которой погиб Дамир, произошла, напомним, 15 ноября 2021 года в Кировском районе. 11-летний Дамир возвращался домой после занятий в спортсекции. Пройти ему оставалось буквально пару кварталов. На светофоре на улице Ласьвинской мальчик дождался зеленого сигнала светофора и побежал через дорогу по «зебре». В этот момент его сбила 60-летняя водитель Toyota Corolla. Спустя несколько часов ребенок умер в больнице.

Через 8 месяцев состоялся суд. Женщина-водитель полностью признала свою вину и рассказала, как произошла трагедия. Ее приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно, запретили на два года управлять машиной и обязали выплатить 1,5 миллиона рублей компенсации матери и бабушке погибшего мальчика. Лилия не согласилась с приговором, посчитав его слишком мягким, и подала апелляцию, но краевой суд оставил решение районного суда без изменений. Тогда Лилия подала жалобу в Седьмой кассационный суд Челябинска, он отменил решение районного и краевого судов и делу вновь дали ход.

7 апреля женщине вынесли новый приговор. По словам Лилии, прокурор просил приговорить водителя к 1 году и 10 месяцам колонии, лишить на 2 года права управлять машиной, а также удовлетворить иски Лилии и ее бабушки на 4 миллиона.

- Я была в шоке от слов ее адвоката, - говорит Лилия. - На прениях она заявила, что если бы мой сын остановился у проезжей части, то смог бы предоватратить ДТП. То есть они считают, что ребенок сам виноват в своей смерти. И не важно, что ему было всего 11 лет, и что ему горел «зеленый»!

Суд приговорил женщину-водителя к 1,5 годам колонии-поселения и запретил на 2 года управлять машиной. Размер исков оставили без изменений.

- Конечно, на суде она [водитель] ревела, - вспоминает Лилия, - А я не ревела? Сколько я слез пролила, сколько ночей не спала! Дамир был моим единственным сыном, самым любимым и дорогим человеком в жизни.

Приговор пока не вступил в законную силу. У осужденной есть время его обжаловать, что, по мнению Лилии, она и будет делать.

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