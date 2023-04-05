Турецкие авиакомпании будут летать из Перми в Анталью каждый день

Фото: Ольга ДЕРЯБИНА

Сразу две турецкие авиакомпании намерены этим летом летать по маршруту Пермь — Анталья ежедневно. Это Turkish Airlines и SouthWind Airlines.

Как сообщает Business class со ссылкой на сайт Пермского аэропорта, полетная программа уже сформирована. Turkish Airlines планирует выполнять рейсы с конца апреля до конца октября, а SouthWind Airlines — с начала мая до конца октября.

Отметим, что до 24 апреля из Перми в Анталью продолжает летать российская компания Azur Air.

Ранее мы рассказывали, что авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы из Перми в Стамбул. Полетная программа рассчитана до 22 октября.

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