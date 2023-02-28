Авиакомпания Red Wings запустит прямые рейсы из Перми в Стамбул

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Со 2 апреля авиакомпания Red Wings планирует выполнять прямые рейсы по маршруту Пермь — Стамбул. Информация об этом появилась на сайте аэропорта Большое Савино.

Полетная программа рассчитана до 22 октября. Перелеты будут осуществляться раз в неделю по воскресеньям на воздушном судне Sukhoi Superjet.

Цена билета в одну сторону стартует от 17,6 тысяч рублей. Время в пути составит 5 часов 10 минут.

Напомним, что прямые рейсы в Стамбул приостановили в марте прошлого года.

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