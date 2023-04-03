В новый Пермский зоопарк перевезли 300 животных

Фото: правительство Пермского края

В Перми из старого зоопарка по улице Монастырской начали перевозить животных на новое место. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Новый зоопарк в микрорайоне Нагорный по улице Архитектора Свиязева, 17в принял первых обитателей. Это порядка 300 животных. В их числе кролики, мелкие грызуны и домашние птицы.

Фото: правительство Пермского края

Директор пермского зоопарка Юлия Шитова рассказала, что животных разместили по видам в отдельных секциях в здании контактного зоопарка. Сейчас они адаптируются к новым условиям и находятся на карантине под наблюдением специалистов.

На следующей неделе в новый зоопарк переедут представители копытных. Для лошадей готовы денники и манеж, для карликовых овец и камерунских коз — уличные и закрытые вольеры с регулируемым температурным режимом.

Фото: правительство Пермского края

Переезд других животных будет осуществляться по мере ввода в эксплуатацию вольеров. Их строительство еще продолжается.

Старый зоопарк продолжает принимать посетителей. Напомним, что он перешел на летний режим работы.

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