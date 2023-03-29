С 1 апреля Пермский зоопарк переходит на летнее расписание

Фото: Пермский зоопарк

Пермский зоопарк 1 апреля переходит на летний режим работы. Он будет принимать посетителей ежедневно с 09:00 до 21:00. Касса работает до 20:00. Время работы акватеррариума останется прежним — с 10:00 до 18:00. Касса закрывается в 17:30.

«Изменение режима работы зоопарка — ежегодная сезонная практика, связанная с тем, что световой день становится дольше, а вместе с этим увеличивается и активность животных», — рассказали в зоопарке.

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Телефон: 8-965-571-46-65