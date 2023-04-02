На трассе Пермь - Екатеринбург в страшном ДТП с грузовиком легковушку разорвало на фрагменты

Фото: Телеграм-канал Пермь ЧП и ДТП, новости

Последствия страшной аварии днем 2 апреля сняли на видео очевидцы из группы «ЧП и ДТП | Пермь». На жутких кадрах можно с трудом различить то, что когда-то было легковым автомобилем. От удара с фурой легковушку разорвало на части. Тела двух погибших лежали на заметном расстоянии от груды металла.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2115 по неустановленным причинам выехал на полосу дороги, предназначенной для встречного движения, где допустил столкновение с грузовиком DAF. В результате ДТП на месте до прибытия бригады скорой помощи погибли водитель и пассажир легкового автомобиля», - рассказали в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

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