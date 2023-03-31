На первый субсидированный рейс из Перми в Минск распродана половина билетов

На первый рейс до Минска раскуплена уже половина билетов. Фото: Анна Маркова

В Перми начинает действовать субсидированная программа на авиамаршрут «Пермь - Минск». Первый самолет в белорусскую столицу из Большого Савино вылетит 2 апреля. На него продано уже половина билетов.

В региональном Минтрансе рассказали, что программа полетов рассчитана до 31 декабря 2023 года. Самолеты в Минск будут летать два раза в неделю, их вместимость 110 пассажиров.

Перевозками занялась авиакомпания «Икар». Из Перми вылеты по четвергам и воскресеньям. Купить билеты можно на сайте авиакомпании «Норд-Винд» - партнер компании «Икар» и на сайте аэропорта.

Кстати, сейчас их Перми можно улететь напрямую такие российские города: Астрахань, Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Казань, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Москву, Мурманск, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Новосибирск, Норильск, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут, Тюмень, Уфу.

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