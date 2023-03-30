Загрузка первого рейса из Перми в Ереван составила 64%

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из Перми появился прямой авиарейс в Ереван. 29 марта состоялся первый полет по данному направлению. Перевозку пассажиров взяла на себя авиакомпания «Ширак Авиа». Загрузка самолета в столицу Армении составила 64%, а обратно – 92%. Об этом сообщает Министерство транспорта Пермского края.

Самолеты из Перми в Ереван летают один раз в неделю – по средам. Вылет из пермского аэропорта в 20.50 по местному времени. Время в пути – 3 часа 20 минут. Перелеты выполняются на самолетах Boeing-737.

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