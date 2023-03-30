Группе Anacondaz вновь отказали в возмещении убытков за срыв концерта в Перми

Фото: Anacondaz / ВКонтакте

Напомним, в июле прошлого года полицейские прервали концерт российской рэп-рок-группы Anacondaz. О произошедшем в соцсетях сообщил ее лидер Артем Хорев. По словам музыканта, группа успела сыграть четыре песни, после чего на сцене появились полицейские и прервали концерт. До этого концерт группы Anacondaz также не состоялся в Екатеринбурге.

В августе того же года музыканты инициировали судебные разбирательства за срывы концертов в Екатеринбурге и Перми. По сообщению сайта «Рифей.ру», в сентябре группа Anacondaz подала иск с требованием взыскать 255 тыс. рублей с управлений МВД по Перми и Пермскому краю в качестве возмещения убытков от срыва их концерта. Суд отклонил исковые требования музыкантов.

Состоявшееся в Перми заседание Семнадцатого арбитражного апелляционного суда постановило оставить решение суда без изменения, а иск группы Anacondaz - без удовлетворения.

В настоящее время группа Anacondaz проводит гастрольный тур на площадках Европы – в Амстердаме, Берлине, Варшаве, Барселоне, Вене и других городах. Завершатся гастроли в мае концертом в Астане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Группа Anacondaz намерена подать в суд на власти Перми за сорванный концерт

Концерт группы Anacondaz должен был состояться в Перми 23 июля (Подробнее…)

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru