Фото: Телеграм-канал Anacondaz

Ранее «КП-Пермь» сообщала, что полицейские прервали концерт российской рэп-рок-группы Anacondaz. О произошедшем в соцсетях сообщил ее лидер Артем Хорев. По словам музыканта, группа успела сыграть четыре песни, после чего на сцене появились полицейские и прервали концерт. Концерт группы также не состоялся в Екатеринбурге.

«Из-за давления властей на концертные площадки и организаторов мы вынуждены объявить о переносе всех наших шоу, запланированных на 2022 год в России. Билеты будут действительны, менять их не нужно», - написал Артем Хорев.

Сегодня, 17 августа, телеграм-канал Anacondaz распространил информацию, в которой говорится о том, что вместе с правозащитной группой «Агора» музыканты начинают судебные процессы против властей за срывы концертов в Екатеринбурге и Перми.

«Мы делаем всё, чтобы концерты состоялись», - сообщает Anacondaz.

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