На Героев Хасана открылись «Пермские термы»

Фото: Яндекс Карты

Оздоровительный комплекс «Пермские термы» по улице Героев Хасана, 42в начал работать с 25 марта. Об открытии рассказал Business class.

Вход разрешен только людям старше 18 лет, а посещение детей не предусмотрено. Почасовой оплаты там нет, действует единый тариф — 3 тысячи рублей на человека.

Все разрешения на ввод объекта уже получены. Официальная реклама об открытии оздоровительного комплекса появится 1 апреля.

Ранее мы рассказывали, что «Пермские термы» — это двухэтажное здание площадью 6,6 тысяч квадратных метров, рассчитанное на 1000 посещений в день. Там обустроены 17 видов бань и шесть бассейнов, в частности три бассейна под открытым небом, которые работают круглый год.

Изначально «Пермские термы» планировали открыть в марте прошлого года, но сроки не раз переносили.

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