«Пермские термы» по улице Героев Хасана готовятся к открытию

Фото: Яндекс Карты

Компания «Пермские термы» проходит процесс получения всех разрешительных документов для открытия комплекса по улице Героев Хасана. Об этом сообщает Business class со ссылкой на Агенство инвестиционного развития Пермского края (АИР).

Оздоровительный комплекс «Пермские термы» будет рассчитан на 1000 посещений в день. Это двухэтажное здание площадью 6,6 тысяч квадратных метров. В комплексе будут 17 видов бань и шесть бассейнов. Из них три бассейна под открытым небом, которые смогут работать круглый год.

Напомним, что открытие нового термального комплекса уже несколько раз переносили. Сначала его обещали открыть в марте 2022 года, затем — в третьем квартале, а после — в конце года.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65