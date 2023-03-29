Мобильный художник: «Ростелеком» в Пермском крае присвоил базовой станции имя Равиля Исмагилова

Фото: «Ростелеком»

«Ростелеком» в Бардымском округе Прикамья присвоил базовой станции сотовой связи имя Равиля Исмагилова. Башня имени знаменитого прикамского художника и скульптора появилась в деревне Батырбай. Работы были проведены в рамках второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Его реализуют Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и компания «Ростелеком».

С появлением новых базовых станций сельчане могут пользоваться качественными мобильным интернетом и сотовой связью стандартов LTE/4G, получать дистанционное образование, а также государственные и муниципальные услуги в онлайн-формате. В торжественном запуске вышки приняли участие местные жители, представители муниципальных органов власти, правительства Пермского края и «Ростелекома».

Присуждать имена базовым станциям сотовой связи стала доброй традицией в Прикамье. В селе Султанай Бардымского района есть вышка имени Александра Попова, в Вишерогорске Красновишерского района услуги связи предоставляет тезка Павла Бажова, в Гаинском районе в поселке Усть-Весляны работает вышка имени Александра Верещагина.В2022 году в деревне Урада Куединского района связисты построили базовую станцию имени Льва Кузьмина. А в ноябре того же года в Суксунском районе появились вышки им Акинфия Димидова и Константина Собакина в селе Торговище и деревне Пепелыши.

Фото: «Ростелеком»

Равиль Исмагилов – заслуженный художник России, генеральный директор пермского Дома художника. Он автор портретов известных пермских деятелей: кинопутешественника Михаила Заплатина, писателя Михаила Голубкова, поэта Алексея Решетова, а также знаменитый создатель прикамских пейзажей. Более 20 творческих лет Равиль Барилович отдал оформлению интерьеров общественных зданий Перми и области. Именно он создал известные витражи на окнах гостиницы «Урал», Пермского хореографического училища и соборной мечети в центре столицы Прикамья.

Фото: «Ростелеком»

Петр Шиловских, министр информационного развития и связи Пермского края:

«Доступ к современным цифровым услугам является не просто одной из приоритетных задач краевого правительства, но и жизненной необходимостью для жителей Пермского края. Поэтому власти заинтересованы в подключении и развитии сотовой связи и интернета во всех населенных пунктах региона. Для этого мы реализуем разные региональные и федеральные проекты, в том числе УЦН 2.0. В прошлом году жители сами отбирали те населенные пункты, в которых оператор универсального обслуживания — компания “Ростелеком” — в 2023 году будет устанавливать базовые станции. Люди голосовали активно, что стало подтверждением того, что услуги связи сегодня очень востребованы».

Петр Козловский, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Реализаций второго этапа федерального проекта устранение цифрового неравенства мы занимаемся с 2021 года. За это время мобильный интернет и сотовая связь стандартов LTE/4G появилась в 66 населенных пунктах Прикамья. На вышках связи мы устанавливаем самое современное оборудование. В 2023-м году по плану мы должны установить еще63 базовые станции. Это рекордное количество вышек сотовой связи на всем Урале».

Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, осуществляет приемку сайтов и поставляет оборудование для строительства базовых станций.