Новый ФАП в Кунгурском округе сможет принимать свыше 180 жителей отдаленных населенных пунктов

Фото: Сайт правительства Пермского края

В Пермском крае в рамках нацпроекта «Здравоохранение» успешно продолжается реализация программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Эта программа помогает менять облик поликлиник, закупать новое оборудование и автомобили, устанавливать новые ФАПы.

На днях в деревне Красный берег с населением 185 человек начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Новая модульная конструкция заменила старый деревянный ФАП 1960 года постройки, в котором было печное отопление.

«Стоимость установки нового ФАПа составила 5,5 млн рублей. В нем будут кабинеты временного пребывания и приема пациентов, для хранения лекарственных препаратов, процедурный кабинет и санитарная комната с душевой кабиной. Здание оснащено необходимой мебелью и современным медицинским оборудованием на общую сумму свыше 900 тыс. рублей: электрокардиограф, спирограф, дефибриллятор, кислородный ингалятор, пульсоксиметр и другое», - пояснили краевом минздраве.

Заместитель главного врача Кунгурской больницы Людмила Муравьева отметила, что получение медицинской помощи в шаговой доступности особенно востребовано гражданами пожилого возраста.

«Важная роль при выполнении этой задачи отводится новым ФАПам. Благодаря модульной конструкции, они могут быть возведены в кратчайшие сроки. На территории Кунгурского округа, помимо ФАПа в Красном береге, недавно также были установлены три новых пункта: в селах Каширино и Бым, а также в деревне Блины. В селе Неволино и поселке Шадейка открылись две врачебные амбулатории. Повышение качества и доступности медицинской помощи – один из важнейших векторов развития Пермского края. Благодаря работе новых ФАПов медработник становится максимально приближен к своим пациентам не только в городе, но и на селе», – говорит Людмила Муравьева.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал значимость доступности медицинской помощи жителям всех территорий региона, вне зависимости от удаленности от региональной столицы.

Всего в 2023 году на территории региона по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» планируется открыть 43 новых модульных здания фельдшерско-акушерских пунктов и три врачебные амбулатории.

«Таким образом, в этом году амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты появятся в 21 муниципалитете Пермского края. До 2025 года на реализацию программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» планируется направить более 10,5 млрд рублей», - уточняют в краевом Минздраве.

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