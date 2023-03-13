В Пермском крае с начала 2023 года открыли шесть новых ФАПов

Фото: Сайт Правительства Пермского края

В Пермском крае продолжается масштабная реализация национального проекта «Здравоохранение». В его рамках ведется успешная работа по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Она позволяет коренным образом менять облик поликлиник, делать их более комфортными и удобными для пациентов, закупать новое оборудование и автомобили, устанавливать новые ФАПы в муниципалитетах края.

С начала 2023 года по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» за счет средств федерального бюджета в Прикамье установили, ввели в эксплуатацию и открыли для приема пациентов шесть фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП): поселках Усть-Пизя и Бырма (оба - Пермский муниципальный округ); деревнях Комариха (Ильинский городской округ), Верх-Култым (Лысвенский городской округ), Бородули (Верещагинский городской округ) и Красный Берег (Кунгурский муниципальный округ).

В первом квартале этого года новые ФАПы начнут работу еще 17 ФАПов в различных регионах Пермского края.

Всего в 2023 году на территории региона по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» планируется открыть 43 новых модульных здания фельдшерско-акушерских пунктов и три врачебные амбулатории.

«Таким образом, в этом году амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты появятся в 21 муниципалитете Пермского края. До 2025 года на реализацию программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» планируется направить более 10,5 млрд рублей», - уточняют в краевом Минздраве.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал значимость доступности медицинской помощи жителям всех территорий региона, вне зависимости от удаленности от региональной столицы.

Национальный проект «Здравоохранение», утвержденный президентом РФ Владимиром Путиным, позволяет решать ключевые задачи в обеспечении жителей региона медицинской помощью; в медицинские учреждения Пермского края поступает высокоточное, современное, в том числе тяжелое оборудование; проводится закупка бесплатных лекарств.

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