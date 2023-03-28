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НовостиОбщество28 марта 2023 15:34

Пропавшую чугунную решетку на пермской набережной уже поставили на место

Об этом сообщил в своем телеграмм-канале глава Перми
Алена ОВЧИННИКОВА
Фото с набережной: телеграмм-канал главы Перми Алексея Дёмкина.

Фото с набережной: телеграмм-канал главы Перми Алексея Дёмкина.

- Как показывает практика, если хорошо постараться, то можно выполнить поручение досрочно. Ограждение заняло свое место на набережной. Считаю, мы с вами отличная команда, - разместил второй за сутки пост, посвященный пропавшей чугунной решетке, глава Перми Алексей Дёмкин.

Напомним, дыру в чугунной решетке на обновленной пермской набережной придумали закрыть обычным ограждением. А чтобы укрепить конструкцию, обмотали ее скотчем и проволокой. Креатив заметили гуляющие пермяки. Фото попало в соцсети.

Первоначально власти пообещали, что пролет новой чугунной решетки уже заказали, но изготовят его только к 1 мая. Однако уже к вечеру этого же дня на месте дыры красовался новый пролет.

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