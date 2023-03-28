В Перми отсутствующую на набережной чугунную решетку установят к 1 мая

Фото: ВКонтакте / Алексей Дёмкин

На набережной Камы в Перми вместо одного из чугунных пролётов появилась странная металлическая конструкция. При этом она прикреплена только на скотч и проволоку. Об этом просигнализировали пермяки в социальных сетях и опубликовали фото конструкции.

Глава Перми Алексей Дёмкин сообщил, когда на месте отсутствующего пролета установят новую чугунную решетку.

– Связался с главой администрации Ленинского района Александром Русановым. Он доложил, что это временная мера. Новая чугунная решётка уже заказана, к 1 мая она должна быть на своём месте, - написал мэр Перми в своем телеграм-канале.

Алексей Дёмкин также поручил сделать этот участок более заметным для прохожих и установить там предупреждающие баннеры. Отмечается, что даже временные решения должны быть надёжными и безопасными.

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