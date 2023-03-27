Фото: Телеграм-канал ФК «Амкар Пермь»

«Амкар Пермь» завершил программу заключительного, третьего, тренировочного сбора в Лоо. Перед возвращением в Пермь команда провела контрольный матч с молодежным составом ФК «Волгарь» из Астрахани. Пермяки одержали победу со счетом 3:1 (2:0). В составе «Амкара» отличились Маркелов, Габов и Симонов, «Волгаря» - Кудбудинов.

Главный тренер астраханской «молодежки» Владимир Шувалов после матча отметил, что для его футболистов встреча с пермской командой является неоценимым опытом.

«В этой игре у нас не все получилось, провели абсолютно два разных тайма. В первом совершенно не получился контроль мяча и пропустили голы в следствие собственных ошибок. Второй тайм провели значительно сильнее. Радует, что после первой половины матча ребята не опустили руки, продолжили играть и забили очень важный в психологическом плане гол», - рассказал о прошедшей встрече Владимир Шувалов.

По словам директора ФК «Амкар Пермь» Евгения Мелешина, на сборах в Лоо команда прошла весь запланированный тренировочный цикл, включая проведение контрольных матчей. В ближайшие дни на домашней базе в Перми продолжится подготовка к играм заключительной части розыгрыша Второй лиги в группе 4 сезона 2022-2023 годов.

В первом матче весенней части регулярного чемпионата станет «Торпедо-Миасс». Встреча состоится 2 апреля на поле соперника. (0+)

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