Фото: Телеграм-канал ФК «Амкар Пермь»

Пермский «Амкар» 23 марта в рамках тренировочного сбора в Лоо одержал победу в контрольном матче над «Оренбургом-2». Встреча завершилась с минимальным счетом 1:0 (0:0). Единственных гол у победителей забил Подбельцев.

Свои коррективы в ход поединка внесла ненастная погода. Реализовать все тренерские задумки помешал дождь.

В последний день сборов в Лоо «красно-черные» выйдут на поле в матче против молодежного состава астраханского «Волгаря». (0+)

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