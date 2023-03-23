Фото: Телеграм-канал ФК «Амкар Пермь»
Пермский «Амкар» 23 марта в рамках тренировочного сбора в Лоо одержал победу в контрольном матче над «Оренбургом-2». Встреча завершилась с минимальным счетом 1:0 (0:0). Единственных гол у победителей забил Подбельцев.
Свои коррективы в ход поединка внесла ненастная погода. Реализовать все тренерские задумки помешал дождь.
В последний день сборов в Лоо «красно-черные» выйдут на поле в матче против молодежного состава астраханского «Волгаря». (0+)
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