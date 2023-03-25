На пермском пороховом заводе произошел пожар

. Фото: архив "КП"

Вечером в субботу 25 марта, пермяки зафиксировали черный столб дыма над пороховым заводом. Видео пожара было опубликовано в паблике "Мой город Пермь".

Как сообщили очевидцы, пожар произошел в здании заводоуправления. Пламя выбивалось из двери на первом этаже.

Напомним, полгода назад, тоже в субботу вечером, только 20 октября, на Пермском пороховом заводе также произошел пожар. На месте погибли три человека, еще один сотрудник серьезно пострадал.

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