Три человека погибли в результате пожара на Пермском пороховом заводе

Фото: архив"КП".

В субботу вечером, 20 октября, в Перми в соцсетях появилась информация о трагическом происшествии на Пермском пороховом заводе. Сообщалось - без ссылки на официальные источники – что на предприятии произошел пожар. В комментариях говорилось о том, что ЧП случилось на так называемом производстве полимеров.

Поначалу сообщалось о том, что на месте происшествия найдены тела двух погибших и что еще один сотрудник серьезно пострадал.

В ГУ МЧС по Пермскому краю не смогли прокомментировать эту информацию, сославшись на то, что такие ЧП устраняет ведомственное подразделение закрытого завода.

Позже агентство ТАСС со ссылкой на неназванные источники в городской больнице имени Гринберга сообщило, что в реанимацию в тяжелом состоянии доставили работника Пермского порохового завода.

Как нам сообщил наш источник, на предприятии произошел хлопок с последующим возгоранием. В результате погибли трое сотрудников завода, еще один в тяжелом состоянии госпитализирован.

Это уже не первое ЧП на заводе в этом году. Так, буквально накануне в Кировский районный суд Перми поступил иск от жительницы Перми – ее 59-летняя мама погибла 1 мая этого года, когда на предприятии также возник пожар. Тогда пострадали 4 человека.

Истица взыскивает с завода 10 миллионов рублей. Ранее руководство предприятия добровольно возместило расходы по организации похорон женщины, а также выплатило ее дочери материальную помощь в размере 4 миллионов рублей.

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