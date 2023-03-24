На водителя, врезавшегося в здание Пермской художественной галереи, могут завести уголовное дело

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Член квалификационной комиссии Адвокатской палаты Пермского края, кандидат юридических наук Владимир Куранов и юрист Владимир Гореев, представляющие интересы пермской художественной галереи, обратились с заявлением в полицию с просьбой провести проверку в отношении водителя, который врезался в здание Пермской художественной галереи.

Напомним, в ночь на 9 марта 19-летний житель поселка Юг угнал в Свердловском районе «Волгу». В 3.30 хозяин машины сообщил о произошедшем в полицию. Во время погони малолетний угонщик не справился с управлением и влетел на ступени здания Пермской художественной галереи. Лихача задержали и увезли в отдел.

С учетом возникших негативных последствий, связанных с повреждением имущества, представители галереи были вынуждены обратиться в полицию с заявлением о возбуждении дела об административном правонарушении, либо уголовного дела. Полициейские проводят проверку.

Юристы дополнительно пояснили журналисту "Комсомолки", что точную сумму причиненного ущерба установит экспертиза, но уже можно говорить о том, что сумма будет внушительной.

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