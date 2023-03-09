Пермяк на угнанной «Волге» уходил от погони и протаранил художественную галерею

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В ночь на 9 марта у жителя Свердловского района Перми угнали автомобиль ГАЗ-3110. Об этом он сообщил в полицию в 03:30. Этой же ночью машину нашли.

Угонщик на большой скорости пытался скрыться от полиции. В районе дома по Комсомольскому проспекту, 4 он не справился с управлением и влетел на ступени здания Пермской художественной галереи. ДТП произошло в 04:05.

За рулем оказался 19-летний парень. Ему оказали разовую медицинскую помощь. После этого его доставили в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности. Уточняется, что у парня нет водительских прав. Он также отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

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