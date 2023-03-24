В ГИБДД рассказали подробности ЧП с «ГАЗелью», которая ушла под асфальт

Фото: ЧП ДТП Пермь
Утром 24 марта в Индустриальном районе Перми «ГАЗель» провалилась под асфальт. ЧП прокомментировали в ГИБДД Прикамья.
По предварительной информации, все произошло в 10:50. По улице Подлесной со стороны Гатчинской в направлении шоссе Космонавтов ехала «ГАЗель». За рулем был 25-летний водитель.
Машина провалилась в яму в районе дома 120 по шоссе Космонавтов. Обрушилось асфальто-бетонное покрытие проезжей части. Водитель не пострадал. Он успел покинуть машину.
Автомобиль получил механические повреждения. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Отметим, что из-за ЧП по улице Подлесной в сторону шоссе Космонавтов все еще пробка.
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