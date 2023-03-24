В Перми «ГАЗель» полностью ушла под асфальт

Фото: ЧП ДТП Пермь

В Перми на улице Подлесной «ГАЗель» провалилась под асфальт. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.

Сначала в яму начал уходить капот, а затем и вся машина оказалась под асфальтом. Сообщается, что водитель не пострадал. На место ЧП выехали специалисты водоснабжающей организации «Новогор-Прикамье». Причины и обстоятельства произошедшего уточняются. Также мы запросили информацию в ГИБДД.

Фото: ЧП Пермь

Сейчас из-за случившегося по улице Подлесной в сторону шоссе Космонавтов образовалась длинная пробка.

Фото: Яндекс Карты

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